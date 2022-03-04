МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк назвал фейком сообщения о подключении функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний. Сбер получил крупный приток средств в валюте и рублях за два дня

"Фейк: у пользователей приложения "СберБанк онлайн" включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний", — сообщил банк в своем официальном Telegram-канале.

В Сбербанке отметили, что мобильное приложение защищено и никаких взломов не было. При этом клиент сам может настроить разрешение на списания по картам: установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure.