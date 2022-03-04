МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. СПРОС БАНКОВ РФ НА АУКЦИОНЕ РЕПО СОСТАВИЛ 678,7 МЛРД РУБ — ЦБ

БАНКИ РФ В ПЯТНИЦУ РАЗМЕСТИЛИ НА ДЕПОЗИТАХ В ЦБ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА "ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ" 1 ТРЛН РУБ — РЕГУЛЯТОР

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