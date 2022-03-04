МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями. Инициатива, внесенная правительством, призвана временно расширить полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. СМИ узнали о планах ЕС ограничить доступ России к финансам в МВФ

Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.

До конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ сможет также увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Такие решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.

Кроме того, сенаторы одобрили поправки, которые предоставляет публичным акционерным обществам (ПАО) право до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в упрощенном порядке при одновременном соблюдении ряда условий.

Еще одна законодательная новелла дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) и опасных объектов (ОСОПО) чаще, чем раз в год.