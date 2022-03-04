МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности банков России в пятницу сократился до 4,7 триллиона рублей с 7 триллионов в четверг, следует из данных ЦБ. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

Это первое улучшение ситуации с ликвидностью у банков с 25 февраля, когда они перешли к совокупному дефициту ликвидности — он составил 11 миллиардов рублей, а уже в понедельник стал рекордным за всю историю наблюдений — 2,9 триллиона. При этом в следующие дни показатель только увеличивался, достигнув в четверг абсолютного максимума в 7 триллионов рублей.

Снижение дефицита ликвидности в банковской системе произошло за счет уменьшения требований ЦБ к банкам и росту требований кредитных организаций к регулятору. Так, требования Банка России к кредитным организациям за день снизились на 1,6 триллиона рублей, а требования банков к ЦБ выросли на 768,7 миллиарда.

Ликвидность ЦБ предоставляет кредитным организациям в том числе из-за спроса населения и бизнеса на наличные. Так, объем наличных денег в обращении в России 25 февраля вырос сразу на рекордные 1,4 триллиона рублей, а в понедельник темпы роста замедлились почти в пять раз — до 294,2 миллиарда. Согласно последним данным регулятора, в пятницу спрос на наличные со стороны граждан и бизнеса составил 211,1 миллиарда рублей.

Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.