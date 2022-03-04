2022-03-04T21:18:40+03:00

2022-03-04T21:18:40+03:00

2022-03-04T21:18:40+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220304/836270001.html

В ЕС рассматривают отключение новых банков от SWIFT

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЕС МОЖЕТ УСИЛИТЬ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СВЯЗИ С УКРАИНОЙ, РАССМАТРИВАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ БАНКОВ ОТ SWIFT — БОРРЕЛЬ ПРАЙМ, 04.03.2022

банки, финансы, экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767003.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767003.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767002.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767002.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/69/835766990.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83576/69/835766990.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60