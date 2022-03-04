В Евросоюзе рассматривают отключение новых банков от SWIFT
ЕС МОЖЕТ УСИЛИТЬ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СВЯЗИ С УКРАИНОЙ, РАССМАТРИВАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ БАНКОВ ОТ SWIFT — БОРРЕЛЬ
https://1prime.ru/finance/20220304/836270001.html
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ЕС МОЖЕТ УСИЛИТЬ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СВЯЗИ С УКРАИНОЙ, РАССМАТРИВАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ БАНКОВ ОТ SWIFT — БОРРЕЛЬ
https://1prime.ru/finance/20220304/836270001.html
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