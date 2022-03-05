МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Правительство дало малому и среднему бизнесу субсидии за пользование СБП

"Мы рассматриваем возможность увеличить максимальный размер одной операции в СБП с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы", — сказали в пресс-службе.

Увеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.