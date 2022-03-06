МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Платежные карты Visa и Mastercard, которые выпущены российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны, сообщает регулятор. Shell направит прибыль от российской нефти на помощь украинцам

В воскресенье Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают операции в России.

"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют", — говорится в сообщении пресс-службы.

Средства клиентов на счетах, которые привязаны к таким картам, полностью сохранены и будут доступны. Держатели карт в России смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. По ним, в частности, невозможно будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом, объяснили в ЦБ.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", — отметили в регуляторе.