МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России разрешил банкам временно не раскрывать финансовую отчетность

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях.

Особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте, сообщил ЦБ.

"Кредиторы — резиденты Российской Федерации и кредиторы из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов Российской Федерации в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга. Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается", — пояснил ЦБ.

Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организаций. Режим счета "С" будет определён решением ЦБ РФ и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа "С", осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами "С".