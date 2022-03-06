МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка. В Альфа-банке рассказали о работе карт Visa и Mastercard за границей

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

"Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты Мир-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно", — сказали в банке.