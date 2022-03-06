МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК). Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.

"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — сказали в НСПК.

"Все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны, как обычно, и обрабатываются в Национальной системе платежных карт. По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы "Мир", — добавили в НСПК.

Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и без него. Цифровую карту "Мир" можно загрузить в мобильный платежный сервис Mir Pay (доступен на смартфонах с Android от версии 6.0 с поддержкой NFC) и выполнять все привычные операции — оплата покупок, проезда в транспорте и тому подобное, добавили в компании.