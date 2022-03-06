МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay, сообщили РИА Новости в пресс-службе этих банков. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

"Рассматриваем, прорабатываем возможности", — прокомментировали ситуацию в Райффайзенбанке.

В Райффайзенбанке достаточно наличных для удовлетворения спроса всех наших клиентов, добавили в кредитной организации. При этом важно подчеркнуть, что карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России без ограничений, за исключением оплаты покупок в зарубежных магазинах.

"Для обеспечения возможности расчетов клиентами за рубежом Росбанк планирует в ближайшее время решить вопрос по выпуску карт платежной системы UnionPay", — сообщили в Росбанке.

"Банк прорабатывает возможность выпуска карт платежной системы Union Pay, которые могут работать в 180 странах мира. Все карты MasterCard и Visa, выпущенные МКБ, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Держатели карт Visa и MasterCard могут расплачиваться картами, в том числе в российских интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах, делать переводы. Мы не фиксируем увеличения спроса на снятие наличных", — добавили в Московском кредитном банке.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.