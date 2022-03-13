МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир-UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Сбер прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-Unionpay

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир-UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.

При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир-UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).