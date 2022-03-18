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2022
https://1prime.ru/finance/20220318/836423165.html
Набиуллина назвала рост ставок временной антикризисной мерой
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Рост ставок в России — временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Рост ставок —... ПРАЙМ, 18.03.2022
финансы, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рост ставок в России — временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", — сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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