МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рост ставок в России — временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", — сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

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