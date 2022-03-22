МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за январь 2022 года выросла на 1,2%, до 38,4 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах несколько уменьшился с 47,6% до 47,3% на 01.02.2022.

За январь 2022 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,8%, до 22,1 трлн рублей, при этом их удельный вес в активах снизился с 27,5% до 27,2%.

Розничные кредиты выросли также на 0,8%, до 12,6 трлн рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций уменьшилась с 15,7% до 15,5%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.02.2022 составила 99,6%.