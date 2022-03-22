МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за январь 2022 года уменьшилась на 2,8%, до 9 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило исключительно снижение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 3,4%, до 8,3 трлн рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 11,7% до 11,1%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за январь 2022 года увеличилась на 1%, до 9,9 трлн рублей. На динамику показателя преимущественно повлиял рост задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 1,1%, до 8,3 трлн рублей). Доля МБК в активах банков в анализируемом периоде практически не изменилась и составила 12,2%.