МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Стоимость полиса каско с начала марта в среднем по стране выросла на 10-15%, однако в некоторых случаях она повысилась до 30%, основными причинами подорожания стали рост стоимости автозапчастей, ремонта машин и курса доллара к рублю, рассказали опрошенные РИА Новости страховые компании.

"Мы наблюдаем на рынке увеличение тарифов в пределах 10-15%. Если курс рубля прекратит падение, возможно, это и станет ростом, близким к потолку", — говорит Управляющий директор по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам СК "Согласие" Андрей Ковалев отмечает, что ввиду резкого роста стоимости ремонта все страховщики были вынуждены скорректировать тарифы каско, и в зависимости от марки-модели средний рост тарифов с начала месяца составил около 20%.

По подсчетам ряда независимых экспертов, в зависимости от бренда, региона, конкретного партнера изменения составляют пока от 10 до 30%.

Больше всего на стоимости каско отразился рост стоимости автомобилей, так как на цену полиса напрямую влияет величина страховой суммы, указывает генеральный директор компании "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи.

ТАРИФЫ ПРОДОЛЖАТ РОСТ

"Ремонт — это, конечно, большая часть в объеме страховых возмещений, но, кроме него, есть еще и другие составляющие. В пропорции мы рассчитали, что повышение стоимости запчастей примерно на 20% как раз ведет к повышению тарифа на 10-15%", — отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. Автоэксперт назвал предел роста цен на машины

Лаппи поясняет, что на стоимость каско влияют также и иные факторы: уровень инфляции, курс валют (запчасти), стоимость нормо-часа, убыточность водителя, регион регистрации ТС. "Конечно, есть категории неубыточных водителей, для которых изменения были несущественными, почти незаметными", — добавляет он.

По оценкам экспертов "Росгосстраха", рост полисов по рынку на 15% — это не финал истории. Руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании "Абсолют Страхование" Олег Шебанов согласен, что тарифы на страхование каско будут еще расти.

"Стоимость каско будет и дальше корректироваться с учетом изменяющегося курса валют, так как запчасти, на долю которых приходятся основные затраты при урегулировании страхового случая, значительно подорожали, а обязательства перед нашими клиентами мы обязаны продолжать выполнять", — подчеркивает заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

"Помимо роста стоимости запчастей, значительно выросла и стоимость самих автомобилей, а значит, растут и наши объемы ответственности", — добавляет он.

Княгиничев отмечает, что "Ингосстрах" сейчас активно прорабатывает возможные пути поставок альтернативных запчастей. Если раньше ремонт у дилеров всегда подразумевал обязательную поставку оригинальных запчастей, сейчас эта граница размывается. Сами дилеры готовы к этому, поскольку альтернативные запчасти — вполне кондиционные, зачастую сделанные на том же заводе и используются и самими производителями. Пока разрабатывается азиатское направление, добавляет он.

"Есть еще один важный момент — это риск угона. В связи с отсутствием запчастей машины будут угоняться не просто на заказ, а под разборку на запчасти. Поэтому мы рекомендуем приобретать полисы автокаско, покрывающие этот риск", — говорит эксперт.

Шебанов из "Абсолют Страхования" отмечает, что отдельно компания пока не закладывала повышение тарифа в рисковую составляющую "хищение", но считает, что наибольшему риску будут подвержены массово продаваемые машины.