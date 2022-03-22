МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на использование плавающей процентной ставки по кредитам населению, в том числе обеспеченным ипотекой, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет. Эксперт назвала риски реструктуризации кредита

С 1 апреля 2022 года запрещается применение плавающей процентной ставки по ряду договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. В частности, это касается случаев, когда сумма ссуды не превышает минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребкредитов с учетом региональных особенностей.

Аналогичный запрет вводится и для договоров потребкредита, заключенных более чем на 20 лет или менее чем на год. Запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков, поясняют разработчики. В то же время для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с плавающими ставками допустимы, считают они.

Максимальное допустимое значение плавающей процентной ставки по потребкредиту не должно будет превышать установленную договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на треть, но не более чем на четыре процентных пункта. При этом при повышении плавающей ставки заемщик будет вправе в течение срока действия договора потребовать от кредитора увеличения срока возврата займа. Однако срок возврата в таком случае не может быть продлен более чем на четверть от установленного ранее.

Информация об условиях увеличения плавающей ставки по ссуде должна размещаться в отделениях и онлайн-банке. При этом кредиторы обязаны будут уведомлять заемщика об изменении стоимости ссуды не позднее чем за 15 дней, а также об обновленном графике платежей и о полной стоимости кредита. Наконец, с 1 октября 2022 года в кредитной истории физлица должно указываться, по какой ставке выдан кредит – постоянной или плавающей.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Анатолием Аксаковым, сенаторами Николаем Журавлевым и Мухарбием Ульбашевым.