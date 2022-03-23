МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который законодательно закрепляет особенности реструктуризации кредитов с плавающими ставками для крупных компаний и физлиц, выданным до 27 февраля 2022 года. Госдума утвердила создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО

Госдума в среду рассмотрела законопроект, в который ко второму чтению были внесены ряд поправок, в том числе касающихся реструктуризации кредитов с плавающими ставками. Согласно поправкам, крупные компании могут по кредитам с плавающей ставкой в течение действия такого договора, но не позднее 1 июня 2022 года обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов. При этом такое право распространяется только на кредиты в рублях.

Длительность переходного периода составляет три месяца. На время переходного периода на размер основного долга ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты, размер которых рассчитывается по специальной формуле. При этом ставка по кредиту начнет плавно расти: в первом месяце размер процентов не может превышать 12,5%, во втором — 13,5%, в третьем — 16,5%.

Заемщик сам может определить дату начала переходного периода, но она не может быть установлена ранее дня направления требования и позднее 1 июля 2022 года. Кредитор должен дать ответ по заявке в течение пяти дней со дня ее поступления. Правительство будет возмещать кредитору 70 процентов недополученного дохода, связанного с предоставлением заемщику переходного периода, с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Госдума обязала кандидатов на выборах отчитываться о покупке криптовалюты

Аналогичное право будет представлено россиянам, заключившим до 27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом ставка по договорам физических лиц до конца срока их действия должна рассчитываться с учетом ключевой ставки на 27 февраля. Тогда она составляла 9,5% годовых.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.