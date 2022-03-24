МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк России с пятницы увеличит сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами, с одного дня до 90 дней, говорится в сообщении регулятора. Структурный дефицит ликвидности в российских банках резко сократился

"С 25 марта 2022 года Банк России увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней. Ранее такие кредиты предоставлялись на срок 1 день", — сообщил ЦБ.

Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней будет установлена равной ставке по кредитам на срок 1 день, то есть ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1 процентный пункт. При этом ставка по указанным кредитам будет плавающей: при изменении ключевой ставки Банка России, ставка по предоставленным кредитам, обеспеченным ценными бумагами, будет меняться на соответствующую величину.

Одновременно Банк России увеличит максимально возможную задолженность по ломбардным кредитам, установив ее равной пятикратному объему капитала кредитной организации. Прочие параметры операций по представлению кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами, останутся неизменными, добавил ЦБ.

"Эта мера снизит операционную нагрузку на кредитные организации и позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью", — заключил регулятор.