МВФ одобрил кредитное соглашение с Аргентиной в размере около $44 миллиардов
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу одобрил соглашение с Аргентиной, предполагающее выделение кредита на сумму порядка 44 миллиардов долларов, говорится в распространенном заявлении финансового института.
Согласно его данным, соглашение сроком в 30 месяцев предполагает немедленное выделение Аргентине почти 10 миллиардов.
Данная программа кредитования нацелена на "укрепление государственной финансовой системы и призвана положить начало снижению устойчиво высокой инфляции", что среди прочего предполагает устранение бюджетного дефицита и укрепление валютной политики Аргентины.
"Программа также предусматривает шаги по укреплению внутреннего рынка долговых обязательств в песо, повышению эффективности государственных расходов, трудовой и гендерной интеграции и конкурентоспособности ключевых секторов", — следует из заявления МВФ.
Ранее Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на почти 45 миллиардов долларов на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034 году, отмечал ранее президент страны Альберто Фернандес.
https://1prime.ru/finance/20220326/836504806.html
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