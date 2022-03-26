МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу одобрил соглашение с Аргентиной, предполагающее выделение кредита на сумму порядка 44 миллиардов долларов, говорится в распространенном заявлении финансового института. МВФ не исключает изменение позиций доллара в валютных резервах стран

Согласно его данным, соглашение сроком в 30 месяцев предполагает немедленное выделение Аргентине почти 10 миллиардов.

Данная программа кредитования нацелена на "укрепление государственной финансовой системы и призвана положить начало снижению устойчиво высокой инфляции", что среди прочего предполагает устранение бюджетного дефицита и укрепление валютной политики Аргентины.

"Программа также предусматривает шаги по укреплению внутреннего рынка долговых обязательств в песо, повышению эффективности государственных расходов, трудовой и гендерной интеграции и конкурентоспособности ключевых секторов", — следует из заявления МВФ.

Ранее Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на почти 45 миллиардов долларов на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034 году, отмечал ранее президент страны Альберто Фернандес.