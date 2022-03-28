С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России запретил замораживать досрочные платежи заемщиков в обанкротившихся банках, сообщает пресс-служба суда. Путин определил особенности "каникул" по кредитам с плавающей ставкой

КС опубликовал на своем сайте постановление по делу о проверке конституционности четвертого пункта девятой части статьи 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также статьи 189.91 и пункта 31 статьи 189.96 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Дело рассматривалось на основании жалобы россиянки Ирины Рехиной, которая заключила с Татфондбанком кредитный договор на сумму 590 тысяч рублей сроком на 5 лет для покупки автомобиля. Уже через полтора месяца женщина обратилась в банк с заявлением о частичном досрочном погашении кредита на сумму 483 тысяч рублей, для чего внесла 500 тысяч рублей на специально открытый счет.

Однако вслед за этим Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка, а затем отозвал у банка лицензию. Впоследствии Татфондбанк был признан банкротом, а клиентке сообщили, что в связи с введением моратория ее кредит не был погашен. После ряда тяжб с банком суд вынес решение о взыскании с Рехиной задолженности по кредиту в размере 682,9 тысячи рублей. При этом ранее внесенный ею платеж не был зачтен в счет его погашения, поскольку на день ближайшей даты платежа по кредитному договору уже действовал мораторий.

"По мнению И. Рехиной, тем самым ее лишили принадлежащего ей имущества в отсутствие на то конституционных оснований". – приводится в релизе КС позиция заявительницы. Средний размер лимита по кредиткам россиян впервые достиг 85 тысяч рублей

Как отметил Конституционный суд, запрет на совершение сделок с имуществом банка с момента отзыва у него лицензии правомерен и направлен на то, чтобы в дальнейшем на основании закона удовлетворить интересы кредиторов. При этом, по оценке Конституционного суда, в судебной практике существует противоречивое толкование оспариваемых норм при решении вопроса о том, можно ли признавать досрочно исполненными обязательства по договору потребительского кредита в период до введения моратория, когда денежные средства были внесены на специально открытый для этого счет.

При этом должники по договору потребительского кредита и кредиторы банка (в частности, вкладчики по договору банковского вклада или банковского счета) являются разными категориями лиц, указал КС России. Так, до наступления согласованной даты погашения кредита заемщик формально может считаться кредитором банка в отношении перечисленной суммы. Однако он вносит денежные средства на счет, который открывается в связи с предоставленным банковским кредитом для его погашения. Поскольку заемщик не заинтересован в ведении такого счета и продолжает оставаться должником, нельзя уравнивать должников и кредиторов банка, констатировал Конституционный суд.

"Возложение на должников рисков задолженности по кредиту и замораживание уплаченных ими денежных средств в конкурсной массе недопустимо. Отзыв лицензии у банка (введение моратория) не может препятствовать признанию размещенных должником средств на специальном банковском счете как исполнение им своих обязательств", — приводится в релизе позиция КС России.

Как отмечается, оспариваемые нормы должны применяться с учетом истолкования, данного Конституционным судом РФ. Решения по делу заявительницы подлежат пересмотру.