МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские банки в первой декаде марта резко сократили уровень одобрения по POS-кредитам – до 12,5% от всех заявок с 25-30% в январе-феврале, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сбер последним из крупных банков изменил условия по ипотеке

"Если в течение января-февраля уровень одобрения по POS-кредитам был стабилен и находился на уровнях 25-30%, то с конца февраля он опустился до значений 10-13% и по итогам первой декады марта зафиксировался на уровне 12,5%", — сказано в исследовании.

При этом россияне стали чаще соглашаться на такие кредиты. "Показатель take-rate (конвертация одобренной заявки на кредит в выданный договор – ред.) вырос со среднего значения в феврале в 30% до 36,5%, а в отдельные дни доходил до 40%", — отмечают аналитики.

По их мнению, подобная динамика связана в первую очередь с изменением кредитных процедур на стороне кредиторов. При этом при сохранении внешнего фона на текущем уровне, показатели могут оставаться на этих уровнях в ближайшие недели.

Согласно данным ЦБ, портфель розничных кредитов по итогам февраля вырос на 1,7% и составил 25,748 триллиона рублей.