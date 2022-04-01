МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Максимальная скидка по ОСАГО за безаварийное вождение с 1 апреля вырастет на 4 процентных пункта — до 54%. Соответствующее указание Банк России принял в декабре 2021 года. Страховщики не хотят повышать выплаты по жизни и здоровью в рамках ОСАГО

С 1 апреля 2022 года максимальный коэффициент бонус-малус (КМБ) за безаварийное вождение увеличивается на 4 п.п. (станет 0,46 против 0,5), то есть максимальная скидка составит 54% вместо 50%.

Максимальный коэффициент для автовладельцев, наиболее часто становящихся виновниками ДТП, вырастет до 3,92 с 2,45.

"В это непростое время страховщики и регулятор расценивают ОСАГО как социально значимый вид страхования, и все принимаемые решения нацелены, в первую очередь, на защиту интересов автовладельцев. Уже больше трех лет средняя цена полиса ОСАГО держится примерно на одном и том же уровне и составляет около 5,5 тысячи рублей", — отмечает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

"Сейчас, когда инфляция в связи с геополитическим кризисом резко выросла, средняя цена обязательной "автогражданки" по-прежнему неизменна, а для безаварийных водителей даже снизится. Это не только позволит поддержать автовладельцев, но и станет дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах", — добавил он.