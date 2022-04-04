МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Спрос банков на ликвидность в понедельник по итогам однодневного аукциона репо составил 308,896 миллиарда рублей при лимите в 1 триллион, следует из материалов Банка России. Банк России проведет 4 апреля однодневный аукцион репо "тонкой настройки"

Ставка отсечения на аукционе составила 20% годовых, средневзвешенная ставка — 20,0005%. Дата исполнения первой части сделок — 4 апреля, второй части — 5 апреля.

Объем заключенных сделок составил те же 308,896 миллиарда рублей.

ЦБ с 30 марта снизил лимит по аукционам репо "тонкой настройки" до 1 триллиона рублей с прежних 3 триллионов и отменил ежедневные депозитные аукционы "тонкой настройки".

СТРУКТУРНЫЙ ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

Банковская система РФ нарастила структурный профицит ликвидности в 2,2 раза за один рабочий недель — до 603,6 миллиарда рублей, следует из материалов ЦБ.

Согласно данным регулятора, структурный профицит ликвидности банков РФ 4 апреля вырос до 603,6 миллиарда рублей с 280,4 миллиарда на 1 апреля. Показатель на понедельник стал максимальным с 9 февраля — тогда профицит ликвидности составлял 1,975 триллиона рублей. При этом еще 31 марта банковская система находилась в состоянии структурного дефицита — на 76,7 миллиарда рублей.

Банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности 25 февраля — тогда он составил 11 миллиардов рублей. Затем показатель начал резко расти, увеличившись до исторического максимума в 7,033 триллиона на 3 марта. С 4 марта показатель стал постепенно уменьшаться.

Снижение дефицита ликвидности в банковской системе произошло за счет уменьшения требований ЦБ к банкам. Так, требования регулятора к кредитным организациям на 4 апреля составили 2,2 триллиона рублей, уменьшившись по сравнению с зафиксированным 3 марта максимумом на 7,6 триллиона.