МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В текущем 2022 году профицит счета текущих операций Российской Федерации может достичь нового исторического максимума на фоне западных санкций. Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом

Как пишет РБК, если в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов, то теперь, рассказали экономисты, положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200-300 миллиардов долларов.

Приток средств из-за границы в Россию связан в первую очередь с ростом стоимостного объема экспорта российских энергоносителей.

Другой фактор: прогнозируется снижение товарного импорта в Россию примерно на 50%.

Банк Goldman Sachs оценивает сокращение импорта в 2022 году на 20%, а положительное сальдо платежного баланса — в 205 миллиардов долларов.

В свою очередь Bloomberg прогнозирует по итогам года 321 миллиард долларов на экспорте нефти и газа (на треть больше, чем в 2021 году) для России. Но ситуация может кардинально измениться, если будет введено эмбарго на продажи энергоресурсов из России.