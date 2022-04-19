МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию, понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, сколько времени займет перестройка экономики

Банк России 8 апреля снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

"У нас следующее заседание через неделю, будем смотреть, как развивается ситуация, но мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики", — сказала она, выступая в Госдуме. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике назначено на 29 апреля.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда он находился на отметке 8,38%.

В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта — 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля — до 0,99%, а с 2 по 8 апреля — до 0,66%.