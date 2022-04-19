Решетников назвал обоснованным текущий курс рубля
СИТУАЦИЯ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РФ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ, КУРС РУБЛЯ КАЖЕТСЯ ОБОСНОВАННЫМ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ — РЕШЕТНИКОВ
https://1prime.ru/finance/20220419/836701201.html
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В Латвии объявили энергетический кризис в поставках нефтепродуктов
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Российский рынок акций ускоряет падение до 4%
Дедолларизация
СМИ: газовая валюта теснит доллар на российском рынке
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Минэкономики сообщило о восстановлении запасов в магазинах
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Сборы налогов с богатых россиян выросли почти втрое в начале года
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В Британии призвали власти предотвратить "кризис топливной нищеты"
Авто
Производитель Peugeot и Opel приостановит выпуск автомобилей в России
Курсы валют
Решетников назвал обоснованным текущий курс рубля
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на май
СИТУАЦИЯ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РФ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ, КУРС РУБЛЯ КАЖЕТСЯ ОБОСНОВАННЫМ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ — РЕШЕТНИКОВ
https://1prime.ru/finance/20220419/836701201.html
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