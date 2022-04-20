ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ /Dow Jones. Народный банк Китая в среду ожидаемо оставил базовые ставки по кредитам без изменений. На прошлой неделе центральный банк оставил на прежнем уровне также и ключевую процентную ставку. Эксперты рассказали о серьезной угрозе для экономики Китая

Базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась на отметке 3,7%, а по пятилетним – на отметке 4,6%.

Сохранение прежних ставок LPR не стало неожиданностью после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая разочаровал рынки, не изменив ставки по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования и операциям обратного РЕПО.

Китайская экономика испытывает огромное давление из-за новых вспышек Covid-19 во многих регионах страны, вынуждающих власти вводить локдауны и другие ограничительные меры.

На прошлой неделе китайский центральный банк заявил о снижении нормы обязательных резервов для банков, что позволило высвободить для банковской системы ликвидность на миллиарды долларов.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ