МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Объем средств юридических лиц в российских банках в марте снизился на 3 миллиарда рублей, или на 0,01%, а кредитный портфель — на 171 миллиард рублей, или на 0,3%, говорится в материалах Банка России. Банк России ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки

"Средства юридических лиц практически не изменились (-3 миллиарда рублей или 0,01%) после небольшого притока в феврале (+0,4%)", — говорится в документе.

Динамика рублевых остатков (+1,1 триллиона рублей) и валютных остатков (-1,1 триллиона рублей, что эквивалентно 13,2 миллиарда долларов) при этом была разнонаправленной. Это могло произойти из-за требований об обязательной продаже 80% валютной выручки, а также перечисления средств на счета типа "С" и желания части компаний зафиксировать прибыль после сильного роста курса доллара, отметили в ЦБ.

В то же время корпоративный кредитный портфель снизился на 171 миллиард рублей, или на 0,3%. Это вызвано "ростом ставок после повышения ключевой ставки до 20%, а также более осторожным подходом банков к выбору заемщиков на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости компаний", считают в Банке России.

"По нашим оценкам, объем выдач новых кредитов сократился примерно на треть. В дальнейшем некоторую поддержку корпоративным заемщикам окажут принятые правительством Российской Федерации государственные программы льготного кредитования системообразующих предприятий (промышленности, торговли и агропромышленного комплекса), предусматривающие выдачу кредитов на сумму около 1,4 триллиона рублей", — добавили в ЦБ.

Рост кредитования физлиц в марте замедлился — за месяц портфель вырос всего на 0,1% против прироста на 1,7% месяцем ранее. При этом объем средств физических лиц на счетах, без учета эскроу, продолжает снижаться третий месяц подряд. Однако в марте снижение замедлилось до 0,7% с 3,5% месяцем ранее.