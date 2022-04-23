МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Полная стоимость потребительского кредита в России в марте на фоне ужесточения политики банков выросла почти вдвое — до 30,7% с 17% годовых в феврале, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Американцы набрали рекордные кредиты, чтобы свести концы с концами

"На фоне ужесточения кредиторами своих требований к заемщикам банки были вынуждены увеличить процентные ставки по кредитам вследствие роста ключевой ставки. Существует вероятность того, что при отсутствии новых внешних шоков ставки могут начать снижаться", — поясняют эксперты компании.

Такой показатель является максимальным как минимум с начала 2020 года — более ранней статистики по данному показателю у компании нет.

На этом фоне резко упали выдачи потребительских кредитов в прошлом месяце. Так, за месяц они сократились на 69,4% — до 612,6 тысячи ссуд, что является минимумом с апреля 2020 года. Одновременно объем полученных россиянами потребительских кредитов в марте рухнул на 82,7% — до 84,8 миллиарда рублей.

Компания ранее во вторник сообщила, что средний размер потребительского кредита в России в марте упал в 1,4 раза — до 138,4 тысячи рублей, что является минимальным уровнем за более чем семь лет.