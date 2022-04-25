МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors в первом квартале текущего года уменьшилась на 0,2% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 1,033 триллиона вон (около 834 миллионов долларов), говорится в отчетности компании. Nissan разрабатывает технологию ухода автомобиля от столкновений

Операционная прибыль при этом подскочила почти в 1,5 раза — до 1,606 триллиона вон (1,3 миллиарда долларов). Выручка за квартал составила 18,357 триллиона вон (14,8 миллиарда долларов), увеличившись на 10,7% по сравнению с показателем годичной давности.

В отчетности уточняется, что 20,1% выручки пришлось на Корею, 35,8% — на Северную Америку, 27,3% — на Европу, а всего за текущий квартал компания продала 686 тысяч автомобилей, что на 0,6% меньше показателя предыдущего года.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании — более 40 тысяч человек.