МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Уход из России дорого обходится западным компаниям, решившим покинуть страну, говорится в материале британской газеты Financial Times. СМИ узнали, когда ЕС планирует ввести запрет на нефть из России

В качестве примера в публикации приводится сделка по покупке главой "Интерроса" Владимиром Потаниным Росбанка у французской банковской группы Societe Generale, которая потеряла при этом 3,1 миллиарда евро. Отмечается, что сделка "ошеломила некоторых конкурентов" и показала, с какими трудностями сталкиваются компании, которые хотят покинуть РФ, — от крупных нефтяных до автомобильных компаний.

"Мы все пытаемся найти умный способ покинуть страну. Но то, что сделал SocGen, — нелучший способ сделать это", — сказал газете сотрудник неназванного банка, занимающий руководящую должность.

По словам собеседника газеты, сделка по сути стала "подарком" для Потанина.

В числе трудностей, с которыми сталкиваются западные компании, решившие уйти из России, авторы материала называют нехватку потенциальных покупателей, высокие издержки и "неясные перспективы" будущего возвращения.

Холдинг "Интеррос" в середине апреля сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Societe Generale в свою очередь сообщил, что прекращает банковскую и страховую деятельность в РФ.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.