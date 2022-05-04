Путин изменил порядок исполнения обязательств в корпоративных отношениях
Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом зарубежных кредиторов
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Указ президента Российской Федерации "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми кредиторами", — говорится в указе.
https://1prime.ru/finance/20220504/836818287.html
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