МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кремле рассказали о цене, которую платит Запад за санкции против России

"Указ президента Российской Федерации "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми кредиторами", — говорится в указе.