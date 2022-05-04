МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена ввести ограничения в отношении Центрального банка России было нелегким, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. Основные фондовые индексы Европы снизились

"Мы крайне редко — я думаю, только в случае с Ираном и КНДР — вводили санкции в отношении центральных банков других стран, и решение принять такой шаг в отношении России было не из легких", — сказала Йеллен в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке газеты Wall Street Journal.

Оценивая в целом воздействие введенных против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине она выразила уверенность, что данные рестрикции "оказали значительное влияние на экономические перспективы России, в том числе долгосрочные".

Также Йеллен затронула вопрос планируемого эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По словам главы минфина США, Вашингтон намерен сотрудничать со странами ЕС, чтобы не допустить значительного роста цен на нефть в случае реализации такого шага.

"Мы должны сделать все возможное в течение следующего года, чтобы предотвратить получение Россией доходов от продажи нефти на мировых рынках, при этом не допустив значительного роста цен на нефть", — указала американская чиновница.

Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как отмечал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.