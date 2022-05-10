МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин допустил пересмотр условий по потребительским кредитам для погорельцев в регионах. Путин предложил принять дополнительные меры по борьбе с пожарами

Глава государства провел во вторник совещания по борьбе с пожарами, на котором присутствовали врио главы МЧС Александр Чуприян и главы регионов. В рамках этого мероприятия министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил рассмотреть возможность реструктуризации кредитов для пострадавших от пожаров граждан.

"По поводу потребительских кредитов, конечно, нужно посмотреть, что мы в состоянии сделать, в каком объеме поддержать людей", — сказал Путин и уточнил, что речь идет как об ипотеке, так и о других кредитах.

При этом он заявил, что "просто обращаться с просьбами к банкирам бессмысленно", вопрос должен быть проработан на уровне правительства.

Президент РФ также призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи россиянам, лишившимся жилья в результате пожара, и реально оценивать стоимость квадратного метра.

По словам Путина, выплаты являются чрезвычайно важным вопросом для тех, кто лишился всего имущества и остался без крыши над головой.

"Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма", — подчеркнул он.

Глава государства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья, сгоревшего в результате пожаров в регионах. "Но если нужна будет помощь со стороны федерации, просил бы строительный комплекс России тоже подключиться и соответствующим образом отреагировать", — добавил Путин.