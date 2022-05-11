МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минцифры просит Банк России и Минэкономразвития зафиксировать комиссии, которые платят сотовые операторы банкам за прием платежей, на уровне 1%, пишут "Известия". Российские банки сообщили о снижении размера кешбэка

Соответствующее предложение содержится в письме замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Кима, направленном в госструктуры. Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, "в том числе с использованием электронного средства платежа". Под этими средствами подразумеваются, в первую очередь, мобильные приложения кредитных организаций и их сайты, пояснил источник, близкий к одной из структур.

В ЦБ заявили, что получили письмо от Минцифры и дадут ответ ведомству в установленном порядке. В пресс-службе Минэкономразвития также подтвердили получение обращения и добавили, что поддерживают инициативу.

Реализовать это Минцифры предлагает, расширив принятое в марте решение совета директоров ЦБ, которым ограничивается уровнем 1% комиссии с банковских карт при оплате услуг в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров. Срок действия решения — с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Однако оно затрагивает только платежи с использованием карт — комиссия за оплату из приложения или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше.

Минцифры предлагает установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт, сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций. В крупных банках средний размер комиссионного вознаграждения по платежам за услуги связи составляет более 1,1%. Объем платежей операторов связи за 2021 год составил более триллиона рублей. Величина комиссионного вознаграждения за этот период превысила 12 миллиардов рублей — при этом из них более 9 миллиардов было уплачено по ставке 1,1 % или выше. При ограничении максимального размера комиссии до 1% экономия для операторов связи на период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 составила бы около 500 миллионов рублей, подсчитали в Минцифры.