МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении сбора за реализацию нефти на внутреннем рынке, заявила пресс-службы главы государства. Эксперты высказали мнение по поводу кейса "Сохрановка"

"В Беларуси вводится сбор за реализацию нефти на внутреннем рынке. Соответствующий указ №173 подписал 13 мая глава государства Александр Лукашенко", — говорится в сообщении.

Согласно документу, плательщиками сбора являются организации, добывающие и реализующие сырую нефть, происходящую из Белоруссии.

В конце марта министр финансов Юрий Селиверстов заявил о наличии проблем с объемом поступлений в бюджет Белоруссии от экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов на фоне введенных против Минска санкций.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.