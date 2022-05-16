МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в апреле выросло в России на 30,9% по сравнению с мартом и составило 580 тысяч, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банк России высказал мнение о денежно-кредитной политике

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года было выдано 0,58 миллиона потребительских кредитов, или на 30,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2022 года – 0,44 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (29,7 тысячи), Московской области (25,1 тысячи), Башкирии (24,8 тысячи) и Татарстане (21 тысяча), а также в Краснодарском крае (20,9 тысячи) и Санкт-Петербурге (18,6 тысячи).

А среди 30 лидеров по этому показателю наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов стали Тюменская (+42,3%), Челябинская (+40,6%), Московская (+38,8%), Ленинградская (+37,6%) и Оренбургская (+37,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребительских кредитов выросла на 33,1% и 34,9% соответственно.

"В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с "карантинными" апрелем-маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

"Потребительские кредиты в этот период выдавались только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. В свою очередь количество обращений граждан за потребкредитами в марте-апреле 2022 сократилось более чем на четверть. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств", — добавил он.