МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж, в частности позволив работающим в России нерезидентам из недружественных стран переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты, говорится в сообщении регулятора. Банк России отметил повышение реального эффективного курса рубля

"Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тысяч долларов США со счета и до 5 тысяч долларов США без открытия счета", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Нерезиденты же из дружественных стран, как и граждане России могут переводить за рубеж до 50 тысяч долларов.

Вышеуказанные ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.