МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские банковские активы и "дочки" группе индивидуальных инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным, сообщает пресс-служба банка. Оценены потери крупнейших банков Японии в свете санкций против России

"PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", — говорится в сообщении.

Казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) в рамках сделки будут проданы акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. "Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане", — говорится в релизе.