МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле выдали ипотечных кредитов на 147,3 миллиарда рублей, что в 3,5 раза меньше показателя за март, подсчитали для РИА Новости в Росбанке. Банк России высказал мнение о денежно-кредитной политике

"В марте 2022 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 524,85 миллиарда рублей, по отношению к февралю 2022 года объем сделок в денежном выражении вырос на 9,6%. В апреле 2022 года было выдано 44,6 тысячи кредитов на сумму 147,3 миллиарда рублей (данные предварительные)", — подсчитали в банке.

Отмечается, что на апрель пришлось основное снижение спроса на ипотечные кредиты на фоне высоких мартовских ставок и анонсированного снижения ставок по госпрограммам.

По данным ЦБ, ставка по рублевой ипотеке в России в марте уменьшилась до 8,05% с 8,1% месяцем ранее. При этом регулятор в апреле дважды понижал ключевую ставку — в совокупности до 14% с 20% годовых. После этого банки начали понижательную коррекцию ставок по базовым банковским продуктам, указал Росбанк.

Дополнительную поддержку рынку сейчас оказывает программа льготной ипотеки на новостройки — в мае была снижена ставка по ней до 9%, а еще раньше лимиты кредитов по программе были повышены до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных.