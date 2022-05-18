МОСКВА, 18 мая —ПРАЙМ. Минфин РФ надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Самое главное, о чем мы говорим, это не субсидирование, а чтобы ставки (по кредитам в банках — ред.) снижались — и мы все смотрим, надеемся на Центральный банк", — сказал Силуанов.

"Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю — снижается — и мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно — снижения процентной ставки", — отметил глава Минфина.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля — до 14%.