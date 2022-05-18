МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Введение единого регулирования для лотерей и игорной деятельности с передачей функций по управлению целевыми отчислениями Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) может сократить поступления в бюджет на развитие спорта, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

С 2014 года лотереи в России регулируются ФЗ "О лотереях" и подведомственны Минфину и Минспорта. Через них напрямую осуществляются все отчисления в бюджет. 12 мая этого года депутаты Госдумы внесли законодательную инициативу о перечислении целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через ЕРАИ, с которым уже работают все букмекерские конторы.

По их мнению, это станет позитивом с точки зрения перечисления средств в бюджет. В ЕРАИ уверяют, что идея поможет аккумулировать все целевые отчисления на спорт в единой структуре. Это повысит прозрачность сбора и распределения средств, что уже доказала практика подключения к системе букмекеров. Лотерейный бизнес хотят регулировать иначе

Эксперты, в свою очередь, указывают, что проблем с регулированием сейчас нет, а вот лотерейный бизнес в случае вступления закона в силу может пострадать. Корень проблем — недостаточное понимание разницы между лотереями и спортивными ставками. "Лотереи относятся не к игорной, а к игровой деятельности, а это значит, что призовой фонд от 50 до 70% от реализации лотерейных билетов разыгрывается между игроками в обязательном порядке и в 100% случаев, а невостребованные выигрыши перечисляются в небюджетные доходы бюджета государства", — разъяснила член федеральной комиссии по лотереям и играм при Правительстве РФ Маргарита Клинкевич.

Мировая практика организации лотерей в США и Европе организована по тому же, что и в России, принципу госмонополии, уточнила эксперт.

НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

Кроме того, законопроект в текущем виде повлияет на права граждан, которые являются участниками гослотерей, утверждает крупнейший оператор лотерей в РФ "Столото". Из-за введения нового способа расчетов просто прийти в киоск и оплатить лотерею будет нельзя — придется открывать электронный кошелек для покупки билетов и получения выигрыша.

"В этой связи, с высокой долей вероятности, многим гражданам станет сложно предпринимать определенные действия для участия в гослотереях, и они уже не смогут воспринимать их как просто досуг. Конечно все будет зависеть от техники исполнения закона, если он будет принят", — рассуждает руководитель Адвокатской конторы № 1 Московской Академической Коллегии Адвокатов Олег Волченко.

По его словам, законопроект предлагает создать несколько посредников между гражданами и организаторами лотерей. "Очевидно, увеличится финансирование, необходимое для содержания этой системы. Но какие цели и задачи будет реализовывать эта система — на этот вопрос не отвечает ни законопроект, ни пояснительная записка к нему", — полагает Волченко.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ

При этом есть риск, что приток поступлений в бюджет на финансирование спорта от лотерей в случае принятия закона существенно сократится. Многие не смогут или не захотят реализовывать сложные механизмы, чтобы просто приобрести лотерейный билет.

Между тем, суммы, направляемые в бюджет от лотерей, довольно существенны. По оценке "Столото", за все время существования действующей системы было перечислено более 37,2 миллиарда рублей. Деньги идут на развитие профессионального и любительского спорта. Так, для примера, по данным Минспорта, на строительство шести региональных центров по хоккею в 2021-2023 годах выделено 2,3 миллиарда рублей.

На данный момент ситуация с лотереями вовсе не требует немедленных кардинальных решений, уверен экономист, депутат Госдумы I-III созывов Алексей Михайлов. Существующих регуляторов всегда хватало, серьезных претензий по срокам и объемам перечислений не было.

Если система работает без нареканий, то и ломать ее не нужно. "Тем более, в нынешних условиях, когда мы находимся под жесткими санкциями, внешнему давлению следует противопоставить максимальное развитие предпринимательской инициативы и внутренней конкуренции", — заключил Михайлов.