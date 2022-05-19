МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Кражи мелких автодеталей на фоне роста их стоимости и дефицита повысили число обращений по каско к российским страховщикам, впрочем, большинство опрошенных РИА Новости компаний посчитали, что всплеск этот статистически по количеству сравним с тем, что традиционно происходит весной. Страховщики предсказывают рост числа автоугонов в России

"За последний месяц количество съема внешних изделий с российских машин выросло на 20%", — отмечает директор проектного офиса Simble Алексей Касаткин.

"Обращает на себя внимание тот факт, что опережающими темпами выросло количество заявлений по факту причинения ущерба в результате противоправных действий третьих лиц, в том числе краж отдельных деталей (в основном легкосъемных). Таких заявлений стало больше почти на 47% по сравнению с началом года, что подтверждает наличие повышенного спроса на б/у детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей", — рассказал начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов.

Впрочем, другие опрошенные компании не фиксируют роста заявлений, связанных с кражами. По их оценкам, всплеск обращений в основном пришелся на март: автовладельцы, опасающиеся дефицита запчастей, решили своевременно возместить ущерб.

"В марте месяце мы действительно наблюдали аномально большое количество заявлений по страховым событиям, прежде всего связанных с повреждением стекол, что в первую очередь связано с определенной тревогой наших клиентов в том, что лучше сразу заявлять небольшие повреждения, чтобы не столкнуться с дефицитом. То, что раньше откладывали с точки зрения заявления убытка – сейчас заявляют сразу", — говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Павел Нефедов.

АВТО НА ЗАПЧАСТИ И ЦЕЛИКОМ

Специалисты сервиса-агрегатора живого страхования Simble подготовили для РИА Новости статистику воровства автомобильных запчастей. По их подсчетам в зону риска попали передние фары, зеркала заднего вида и форсунки омывателей фар. Опасность касается владельцев BMW серии X, Mersedes-Benz, Porsche Cayenne, кросоверов Audi, а также внедорожников Range Rover Sport и автомобилей Nissan, указали в сервисе. В ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям россиян

"Фары чаще всего снимают с Volkswagen, Land Rover, Porsche и Audi, а зеркала — с Mercedes-Benz, BMW и других "немцев" — это объясняется легкостью демонтажа и возросшей ценой запчастей. Среди японских брендов чаще всего страдают владельцы автомобилей Nissan. С них крадут в первую очередь форсунки омывателей фар", — отмечает Касаткин из Simble.

Он добавил, что таким образом черный рынок автомобильных запчастей делает запасы чтобы избежать дефицита в будущем. Также эксперт не исключает, что скоро в России столкнутся с воровством и электромобилей, дефицит запчастей которых еще более актуален, чем автомобилей с ДВС. Например, BMW i3 сделан из пластика, следовательно, запчасти даже не нужно красить.

По подсчетам экспертов ВСК, самой угоняемой автомобильной маркой в первом квартале 2022 года стала Hyundai, второе и третье места в антирейтинге компании разделили Kia и Toyota.

Точно такие же лидеры были в итоговом рейтинге за 2021 год, указывают эксперты. Среди авто марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota это были Land Cruiser и Camry, делятся в ВСК.

Наибольшее число угонов было зафиксировано в Московской области (37,5%) и Москве (25%). Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia – в Свердловской, а Toyota – в Воронежской областях (примерно по 12%), отмечают в компании.

"Сегодня на рынке существует дефицит новых машин и комплектующих для них, к тому же сильно выросли цены даже на подержанные автомобили. Это может повлечь всплеск преступлений", — считают в ВСК.

Директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев также отмечает, что на рынке есть тенденция на увеличение угонов автомобилей корейского производства, но этот тренд наметился еще в прошлом году. Что касается краж, то они происходят в основном в отношении зеркал заднего вида и фар, указывает он.

МАРТОВСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ

Впрочем, в "Ингосстрахе", страховой компании "МАКС", компании "Согласие" в беседе с РИА Новости не указали на рост "противоправных действий третьих лиц", то есть кражи. Страховщики рассказали, как изменилась цена полисов каско

"Существенных изменений в поведении автомобильных воров не наблюдается, роста краж колес, легкосъемных и прочих элементов кузова мы также не отмечаем. В марте был небольшой рост обращений — не более 5%, в апреле это количество вернулось к обычным значениям", — отмечает Княгиничев.

Как указал выше Павел Нефедов из "Согласия", наблюдаемый всплеск обращений в марте связан был с желанием оперативно решить вопросы с возмещением стоимости из-за повреждений, чтобы не столкнуться с дефицитом. Эксперт отмечает, что уже в апреле все вернулось в среднерыночные показатели: то есть всплеск связан не с тем, что повреждений стало больше или они стали происходить чаще, а с тем, что изменилось потребительское поведение клиентов.

Начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов отмечает, что количество заявленных клиентами компании страховых случаев по каско с января по конец апреля выросло приблизительно на 20%.

"Основной "наплыв" пришелся на март, но это — сезонное явление, которое и повторяется ежегодно, так как традиционно зимой автовладельцы откладывают мелкий ремонт, а с наступлением весны начинают готовить машины к летнему сезону. Заявляют они в основном незначительные повреждения — в том числе лобовых стекол", — добавляет он.

"В динамике страховых случаев в данный момент не наблюдается каких-либо значимых трансформаций. Количество заявляемых событий вполне соответствует объему страхового портфеля, частота убытков не выросла", — говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

"Всплеска убытков по случаям кражи отдельных деталей не наблюдается. Хотя, если судить по запросам от СТОА, выходящих с инициативами пересмотра действующих расценок на ремонт, запчасти уже значительно подорожали, и по некоторым позициям наблюдается дефицит.

Но, учитывая, что складские запасы большинства дилеров активно истощаются, данная ситуация может радикально измениться в любой момент", — полагает эксперт.

Опрошенные эксперты страховых компаний признают, что стоимость полиса каско подорожала, однако считают, что у автовладельца есть варианты решения этого вопроса. По словам экспертов, рынок предлагает большой выбор усеченных продуктов, которые более дешевы по сравнению с полным каско, но также представляют серьезную защиту для имущества автовладельца.