ТОКИО, 21 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал передать Киеву все активы РФ, замороженные в Японии. В Греции возмутились планом Евросоюза по отказу от российского топлива

В беседе с японской газетой "Никкэй" Марченко заявил, что украинские власти уже "направляют сигнал Японии", чтобы эти средства были направлены на восстановление Украины. По его мнению, Кремль должен "заплатить цену восстановления" Украины.

"Необходимо политическое решение. Это задача непростая", — признал министр и добавил, что Киев продолжит работу с G7 в этом направлении.

При этом издание уточняет, что речь идет не только о замороженных средствах российского Центробанка, но и об активах частных лиц.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что замороженные Банком Японии средства ЦБ РФ не могут быть конфискованы, поскольку это противоречит японскому законодательству.