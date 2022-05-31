МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что по мере структурной подстройки экономики РФ к санкциям спрос компаний на кредиты будет постепенно восстанавливаться, при этом кредитование в иностранной валюте продолжит сокращаться, говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года. Сборы страховщиков жизни в России сократились в первом квартале на 11,2%

"В дальнейшем по мере структурной подстройки экономики к ограничительным мерам, введенным недружественными странами, роста импортозамещения в отдельных отраслях, а также снижения процентных ставок можно ожидать постепенного восстановления спроса со стороны компаний на кредиты", — говорится в документе.

При этом регулятор отмечает, что по сравнению с началом пандемии особенностью текущего периода является значительное сокращение кредитования в иностранной валюте: "на фоне введения рядом недружественных стран санкций в отношении отдельных российских банков и компаний" старые кредиты амортизируются, а новые практически не выдаются.

"Также по кредитам отдельным компаниям отмечается перевод требований из иностранной валюты в рубли. Если в феврале задолженность в иностранной валюте увеличилась на 1,2%, то в марте произошло ее сокращение на 2,9% и продолжилось в апреле (на 2,2%)", — отметили в Банке России.

Снижение валютизации обязательств будет способствовать тому, что доля кредитов в иностранной валюте продолжит сокращаться, добавили в ЦБ.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ

Российские банки к 17 мая реструктурировали кредиты крупных компаний с переменными ставками на общую сумму 1,8 триллиона рублей, что составляет 9% от всей задолженности по таким ссудам, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"К 17 мая 2022 года таких кредитов реструктурировано на общую сумму 1,8 триллиона рублей (9% задолженности крупных компаний по кредитам с переменной ставкой)", — говорится в документе.

В конце марта в России был принят закон, позволяющий крупным компаниям с кредитами с переменными ставками обратиться в банк за переходным периодом на три месяца.

В течение этого периода ставка по кредиту постепенно повышается до значения, которое предусмотрено условиями договора, но не должна быть выше 12,5% годовых в первый месяц переходного периода, 13,5% годовых во второй месяц и 16,5% годовых — в третий месяц.