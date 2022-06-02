МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил журналистам на брифинге его глава Максим Решетников. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых, допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

"Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится", — сказал Решетников.

Министр уточнил, что соответствующие сигнала "Банк России дал".

"Цифры подтверждают, что развивается кризис спроса: те оперативные данные, которые мы видим по маю, в общем и целом говорят, что кредитование в настоящий момент — и потребительское — замерло, ипотека последние недели показывает определенный рост, но этот рост пока не способен переломить общую ситуацию", — добавил Решетников.

Он отметил, что "только с перезапуском рыночного кредитования мы сможем помочь экономике адаптироваться к тому структурному сдвигу, который начался".

Министр также обратил внимание на то, что ситуация на рынке труда пока стабильна, в апреле был установлен исторический минимум по безработице в 4%. При этом Решетников отметил, что это не должно вводить в заблуждение.

"Если у нас затянется кризис спроса, предприятия рано или поздно вынуждены будут, сейчас они просто терпят убытки в ожидании перенастройки и восстановления спроса, но рано или поздно это может привести к сокращению занятости. По опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть, внимательно за ними следим", — сказал Решетников.

Он вновь подчеркнул, что активизация спроса — через потребительское кредитование, ипотеку, кредитование предприятий, бюджетные расходы — очень важна для экономики.