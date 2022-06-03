МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В апреле-мае 2022 года объем выдач Совкомбанка по четырем наиболее востребованным программам льготного кредитования МСП суммарно превысил 31,6 млрд рублей. Наиболее популярными стали антикризисные программы Банка России и Правительства Москвы, а также "Программа 1764" Минэкономразвития, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках реализации антикризисных программ Банка России и Корпорации "МСП "Оборотная" и "Инвестиционная", разработанных в марте 2022 года, Совкомбанком предоставлено кредитов на 9,5 млрд и 11 млрд рублей соответственно.

Среди компаний, имеющих регистрацию в Москве, популярностью пользуется программа льготного кредитования субъектов МСП, реализуемая Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. За два месяца действия программы Совкомбанком было предоставлено кредитов на сумму более 7,7 млрд рублей. Программа была разработана Правительством Москвы с целью экономической поддержки субъектов МСП в условиях санкций против России. По ее условиям льготные средства могут получить субъекты МСП, зарегистрированные на территории города Москвы и работающие в различных отраслях экономики за некоторыми исключениями.

По программе льготного кредитования, разработанной Минэкономразвития ("1764"), объем выдач в апреле-мае составил 3,44 млрд рублей, что позволило увеличить портфель банка по данной программе на 10% до 30 млрд рублей.

Совкомбанк принимает участие в реализации 16 федеральных и региональных программ льготного кредитования бизнеса по ставке от 10,5% годовых. Более всего кредитов привлекают предприятия обрабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговли, строительства, а также сферы услуг по перевозкам и хранению.