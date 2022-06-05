МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Новые вклады на 3-6 месяцев российские банки предлагают по ставкам не выше 10%, а на более длительные сроки еще ниже – это может стать стимулом для вложений в облигации на среднесрочную перспективу, например, доходность ОФЗ на горизонте 6-9 месяцев — 10-10,5% годовых, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

С другой стороны, ультраконсервативные инвесторы все равно оставят деньги на срочных депозитах, так как новые ставки несколько выше январских и февральских.

"В начале июня истекают первые депозиты, открытые на 3 месяца по ставкам 20% и более в марте. Новые вклады на срок 3–6 месяцев крупные банки предлагают по ставкам не выше 10%. На больший срок ставки еще ниже, говорит главный аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунёв.

"Часть клиентов открывали вклады по более высоким ставкам в апреле–мае, а сейчас могут пополнить их, если условия вклада позволяют это сделать. Тем не менее, в течение месяца ставки еще снизятся вслед за ключевой ставкой Банка России", — считает он.

Решение о том, в чем снова сберегать, коснется достаточно больших сумм: только в марте на депозиты пришло 2,7 триллиона рублей, но еще несколько триллионов рублей могло пролонгироваться на новых условиях, отмечает эксперт. Снижение ставок подтолкнет вкладчиков искать доходность выше 10%, добавляет Тунёв.

Однако по прогнозам экспертов Промсвязьбанка, граждане сохранят более 85% размещенных средств на депозитах, пролонгировав их на новых условиях. Даже с учетом снижения ключевой ставки до 11% доходность по классическим депозитам останется выше уровня января-февраля 2022 года в среднем на 1-2 процентных пункта, и граждане будут заинтересованы зафиксировать эту доходность в депозите, считают они.

Вместе с тем они не исключают перераспределения средств вкладчиков в сторону фондового рынка, так как доходности ОФЗ в настоящее время немного выше среднерыночных ставок по классическим депозитам.

ФОКУС НА ОБЛИГАЦИЯХ

"Есть две стратегии, которые зависят исключительно от того, на какой срок вы хотите разместить деньги. Принцип прост — чем больше срок, тем больше должно быть инвестиционных продуктов, чем меньше — больше сберегательных. Сберегательный продукт – любой, где вы заранее знаете, сколько заработаете", — говорит директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

На фондовом рынке альтернативой депозиту может стать облигационный рынок, который еще в полной мере не отразил снижение ставки – в основном это касается корпоративных облигаций, которые на короткий и среднесрочный период дают доходность около 13-15% годовых, считает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Сергей Давыдов.

"Если рассматривать более надежные предложения, то стоит выделить ОФЗ. Исходя из факта, что ставку в будущем будут и дальше снижать, можно рассмотреть облигации с длинной дюрацией, которые дают доходность около 9-10%. ОФЗ с коротким сроком погашения принесут инвесторам доходность 10-10,5%", — предлагает он.

Как отмечает руководитель проектов ИК "Велес Капитал" Валентина Савенкова, можно выделить две большие группы, которые вполне способны составить конкуренцию банковским депозитам: классические и синтетические облигации.

Например, среди классических можно рассмотреть облигации первого эшелона (ОФЗ и надежные корпоративные имена), которые дают доходность на горизонте 6-9 месяцев — 10,2-10,5% годовых. Кредитный риск по ним минимален. Облигации второго эшелона (корпоративные облигации среднего кредитного качества) дают доходность на горизонте 6-9 месяцев — до 15% годовых. По ним кредитный риск можно оценить на уровне риска банка средней надежности, приводит примеры эксперт.

Высокодоходные облигации (корпоративные облигации с кредитным качеством ниже среднего) показывают доходность на горизонте 6-9 месяцев — более 20% годовых. Однако Савенкова предупреждает, что у таких бумаг высокий кредитный риск, есть вероятность дефолта. Для минимизации кредитного риска имеет смысл составлять широкодиверсифицированный портфель минимум из 10 бумаг различных эмитентов.

Синтетические облигации – довольно сложные: портфель формируется из купленной акции и проданного фьючерса на эту акцию, обеспечивающий гарантированный доход в размере контанго фьючерса. В данный момент можно сконструировать синтетическую облигацию с погашением в сентябре и декабре 2022 года, приводит пример она.

АКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Впрочем, по мнению экспертов, при долгосрочном инвестировании можно рассмотреть и акции российских компаний.

На срок более одного года Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует обратить внимание на рынок российских акций, который торгуется существенно ниже своих прошлогодних значений и на длинном горизонте принесет доходность существенно выше инфляции. Возможно, приток средств с депозитов и выплаченные дивиденды поднимут котировки акций уже этим летом, не исключает он. Эксперт рассказал правду о разрушении сделки ОПЕК+

Вложения в акции больше подойдут для умеренно-агрессивных инвесторов, которым лучше всего делать ставку на компании с дивидендной политикой на горизонт от полугода и более, считает Давыдов из ФГ "Финам".

"Даже несмотря на тот факт, что многие компании отказываются или переносят выплату, остается большое количество компаний, которые порадовали рынок высокими дивидендами – например, "Газпром" заплатит рекордные дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб., или 17,46%", — говорит он.

"Даже факт переноса дивидендов не означает, что в будущем в компания не вернется к выплатам. Фактически все будет зависеть от денежного потока в будущем и от того, как будут себя чувствовать компании на фоне текущих ограничений и затрудненных логистических цепочек", — добавляет эксперт.

Максим Шеин из "БКС Мир инвестиций" резюмирует: какой бы процесс выбора акций вы не использовали, в какой бы валюте не инвестировали, предстоит решить три задачи.

"Первая, нужно найти качественные бизнесы, чья рыночная цена сейчас адекватна, а еще лучше занижена. Второе, предстоит определить, когда покупать и когда продавать акции. И третье, как контролировать риски", — поясняет он.