МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора. Банк России рассказал о "беспрецедентной" ситуации на финансовом рынке

"С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран", — пишет регулятор. Ранее лимит составлял 50 тысяч долларов США.

Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.

Отмечается, что для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

ЦБ напомнил, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.